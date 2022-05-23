美國總統拜登亞洲行23日出席美日元首峰會，在會後聯合記者會指出，如果北京犯台，美國將動用軍事力量保衛台灣。外交部今天表示，中國對台海安全構成的挑戰，已引起國際社會高度關切。我國政府會持續提升自我防衛能力，並與美國及日本等理念相近國家深化合作，共同捍衛台海安全。

外交部發言人歐江安指出，美國總統拜登於本（5）月23日在東京與日本首相岸田文雄舉行峰會後共同出席聯合記者會，強調台海和平穩定的重要性，並指出如果中國犯台，美國會以武力保衛台灣。白宮也隨後重申美國的對台政策沒有改變，美方是基於《台灣關係法》（Taiwan Relations Act），向台灣提供自衛軍事手段，此承諾不變。

根據《紐約時報》的報導，拜登的說法摒棄了美國總統在概述美國會如何應對這種動盪局面時，傳統上喜歡使用的「戰略性模糊」。拜登明確表示，與幫助烏克蘭抵禦俄羅斯入侵者相比，他願意為台灣做得更多。被記者問到「如果真的到了那一步，你願意為保護台灣而介入軍事行動嗎？」拜登也直截了當回答「是的」。

歐江安表示，外交部對拜登總統及美國政府重申堅守對台灣堅若磐石的承諾，表達誠摯歡迎與感謝。中國對台海安全構成的挑戰，已引起國際社會高度關切。

她強調，我國政府堅定捍衛台灣自由民主與安全的決心從無改變，會持續提升自我防衛能力，並與美國及日本等理念相近國家深化合作，共同捍衛台海安全，以及規則為基礎的國際秩序，同時促進印太區域的和平、穩定與繁榮。