本土疫情波及兒童族群，目前國內已開放5到11歲接種輝瑞/BNT，6到11歲接種莫德納，但年紀更小的孩子仍無疫苗可打，引發家長擔憂。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥分析，預計今年7月後，6歲以下兒童將有機會接種到莫德納疫苗。

莊人祥指出，針對6歲以下兒童接種疫苗，莫德納已在美國提供臨床試驗資料，台灣簽訂的2000萬合約中也包含兒童疫苗；未來如果美國通過緊急授權（EUA），會請莫德納公司盡速提供相關資料給食藥署。

莊人祥進一步表示，目前莫德納公司規劃7月之後推出新款疫苗，是原本劑量的一半，因此推估要到7月之後，比較有可能提供6歲以下兒童接種。

至於國內6到11歲兒童疫苗接種情形，目前約有23萬人次接種莫德納疫苗。而輝瑞/BNT兒童疫苗已於16日到貨，共77萬劑，將在24日起分批配發至各縣市，預計25日開打，指揮官陳時中強調一定足夠所有人施打，請大家放心。