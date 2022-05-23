有些人很擅長社交，面對任何人都可以有聊不完的話題；但也有人不太會聊天，每次開口都能精準地終結話題。命理網站《星座上上簽》分享，天蠍座、摩羯座、處女座是天生句點王，只要一開口就能讓氣氛瞬間凝結，讓人沒有繼續聊天的慾望。

1、天蠍座

天蠍座自帶神秘冷酷的氣場，在陌生人面前幾乎不會主動開口，再加上他們的防衛心比較重，所以回應的時候常常給人敷衍的感覺；在面對熟悉的人，天蠍座的個性也比較傲嬌、彆扭，不肯好好表達真心，一句好話都可能被他們說成難聽話。

2、摩羯座

摩羯座本身就不擅長社交，屬於能躲就躲的類型，自然也不太會和人聊天，他們的語氣中總是帶著一股冷酷和無所謂的感覺，每一句回答都像是在說：「我不想聊了，請盡快結束話題」，讓人很難跟他們繼續聊下去，基本上就是個讓人感到無奈的句點王。

3、處女座

處女座雖然待人客氣、有禮貌，但其實非常毒舌，擅長挑刺的他們總是能挑出各式各樣的問題，給原本興致勃勃的對方潑冷水，讓人沒有繼續聊下去的慾望，不過這樣話多的一面，只會在熟悉的人面前展現，面對不熟的人，處女座會變得很內斂，整個人都流露出尷尬的感覺。