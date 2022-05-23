台灣今（23日）新增66247例新冠肺炎確診個案，相較於上周略有減少，而針對近日本土確診案例看似有趨緩，是否代表這波疫情已經走入「高原期」，而不會出現「高峰期」？衛福部長陳時中表示，確診人數下滑是否與假日採檢量較低有關，還需要再觀察。

但陳時中也坦言，台灣進入「疫情高原期」是真的，至於是否會出現高峰還需要評估，對此前立法委員孫大千預言，「高原期」根本還沒有到，什麼時候會到，就是下禮拜開始，當快篩陽就等於確診實施後，確診人數一定更大規模爆發。

孫大千昨（22日）在中天新聞政論節目《辣晚報》表示，就他所了解，身邊許多快篩陽性的人都因過於麻煩，而不願意通報，「就算確診也寧願到藥房買一般成藥來吃」，他也指出，若按現在北市的做法，只要快篩陽性就給藥，民眾獲得抗病毒藥物更快速方便時，這些原本隱藏的黑數就會願意到篩檢站，到診所去求助。

孫大千指出，他一名家中長輩確診的朋友就抱怨道，該名確診長輩足足在急診室等了7個小時才做到PCR，且通報之後又不見得馬上拿得到口服藥物，「既然通報對抗疫幫助不大，很多輕症的患者便會選擇買成藥選擇在家裡休息，而這就會變成染疫的黑數」。

至於什麼時候才會進入「高原期」？孫大千坦言是下個禮拜，而非陳時中所說的現在，「到指揮中心同意民眾只要快篩陽就等於確診之後，才能真正掌握『高原』會落在哪個時候」。