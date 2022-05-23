一名家長22日凌晨帶著發燒的3歲女兒到新店耕莘醫院就診，因等待看診期間女兒嘔吐，家長失控對急診室護理師咆哮，甚至揚言要打電話叫人來，讓護理師情緒潰堤痛哭，對此，新北市副市長劉和然今在疫情說明會上表示，父母看到小孩不舒服，難免有情緒，所以拜託中央趕快把該做的制度盡早實施，同時呼籲大家互相體諒。

劉和然表示，這也就是為何市長侯友宜說，他這段時間說話比較大聲的原因，真的是苦口婆心，這次疫情最辛苦的就是基層與民眾，基層公衛、公務體系同仁，如果單純公務量大，基層一定勇敢承擔，重點是找到問題及解決方法，是可以改未改。

劉和然舉例，就以PCR採檢，為何不斷呼籲讓「快篩陽視同確診」，因為陽性預測值已高達97.4％，不僅醫護同仁要採檢，民眾排隊過程也很辛苦，所以市長一直希望盡快，否則除加重基層醫護負擔，最重要的是民眾無法提早醫療照顧，如有民眾是慢性病史，因為等待加上法傳系統問題，最後有可能變成中重症，甚至造成憾事。

他知道這段時間大家都很急，地方縣市政府可以解決的就立即解決，可以面對就立即改善，但屬於中央的我們會不斷反映，讓疫情能控制住，拜託市民朋友，大家互相體諒，讓疫情發展能穩定下來。