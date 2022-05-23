台股近期上沖下洗，市場資金逃竄，但台股基金人氣續旺，吸引不少投資人進場布局。基富通平台統計，4月以來熱搜前10大的股票型基金，無論是單筆或定期定額，台股基金都占去一半名額，顯示不少投資人對於台股後市仍正面看待。

就單筆投資來看，5檔熱搜台股基金分別為元大台灣高股息優質龍頭基金、國泰台灣高股息基金、安聯台灣大壩基金、安聯台灣科技基金、安聯台灣智慧基金。定期定額5檔則是野村優質基金，上述的元大台灣高股息與3檔安聯台股基金。

基富通總經理王浩宇表示，通膨數據居高不下，美國聯準會官員釋出「鷹速升息」言論，觸發全球股災，台灣為國際自由貿易市場的一環，自然也難以置身其外。加上時序進入電子業「5窮6絕」與國際股市5月賣股的季節，均增添短期操作難度。

不過，王浩宇指出，觀察台股基金中長期表現普遍優於加權指數，其中不乏成立10年、甚至超過20年的長青基金，多數度過2000年科技泡沫、2008年金融海嘯等多次景氣循環的考驗，因此給予投資人正面信心，吸引資金逢低布局。

王浩宇表示，市場不會永遠下跌，但投資人在混沌不明之際更需要花心思選股。若對選股沒有絕對把握，且仍舊看好台灣經濟長期發展機會，最簡單的方式就是投資台股基金，省去預估價位或高低點的煩惱。

王浩宇指出，台股基金類型多元，除了股性較活躍的科技型、中小型外，還有穩健的平衡型或高股息基金，以及大小通吃的一般型台股基金。基富通對此也貼心提供單筆0手續費優惠，幫投資人省下交易成本。

基富通4月推出台股基金單筆0手續費活動後大受好評，吸引不少投資人進場布局。為滿足更多客戶需求，基富通宣布優惠延長到7月底，且5月起每月發送酷碰券2張，每張可任選全平台10檔基金，享單筆0手續費。