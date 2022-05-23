受疫情影響，上海推動退稅政策，今年4月1日起，大規模增值稅留抵退稅政策正式實施。據大陸國家稅務總局上海市稅務局消息，4月1日至5月15日，上海市已有377.6億元（人民幣，下同，約台幣1676億元）留抵退稅款退至4.7萬戶納稅人帳戶。

據了解，小微企業是上海此次上海退稅的主要受益對象。4月1日至5月15日已獲得退稅的納稅人中，小微企業戶數佔比96.6％，退稅金額佔比35.3％。

領旗商貿（上海）有限公司財務負責人鄭小玲表示，留抵退稅新政策一頒布，公司就接到了稅務部門打來的電話。公司主要收入來自在高鐵上銷售小商品，受疫情衝擊較大，每一筆流動資金都關係到企業存續，3.9萬餘元退稅款「落袋」，不但解了企業燃眉之急，也帶給他們迎難而上的底氣。

據悉，為盡快釋放大規模增值稅留抵退稅政策紅利，上海在4月底和6月底前集中退還微型企業、小型企業存量留抵稅額的基礎上，稅務部門將六大行業中型企業的存量留抵退稅由此前的7月開始申請提前至5月，大型企業的存量留抵退稅由此前的10月開始申請提前至6月。