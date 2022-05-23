名間鄉投36線出林虎路崎嶇破損，經立委許淑華爭取公路總局補助3600萬元，全線6.5公里路面全部刨除重鋪，預計5月底完工；南投市永興等5個里的排水溝、路面及區域排水護岸改善工程，總經費1038萬元，將由縣府工務處盡速發包。

林明溱與許淑華等人會勘時表示，出林虎路能夠獲中央「提升道路品質計畫」，一次改善從150線南田路到139乙線名松路，途經赤水、竹圍、三崙、新厝、新光及中山等6村，總長達6公里565公尺的路面改善工程，由立委許淑華大力爭取，縣府才能獲得3600萬元經費，原訂6月底完工，可望提前在5月底完工。

許淑華表示，出林虎路是名間鄉山上6村重要聯絡道路，不僅農產運輸更是三光國中學生上放學重要道路，如今道路變平、變安全讓在地鄉親有感，就是她在中央努力奔走最好的回報。

林明溱等人隨後轉往南投市，會勘議員張嘉哲反映的永興產業道路水溝改善工程，由於排水溝老舊且淤積嚴重，將清淤改善並加蓋，改善排水也增寬路幅，讓行車更安全。鳳鳴里新草尾嶺段農路破損嚴重，路面將加鋪瀝青混凝土。南投市福興里玄愛兒少關懷家園前農路，長約450公尺、寬約3.2公尺，路面將重新刨鋪完善。

南投市新興里彰南路三段398巷、400巷等6段社區道路，緊鄰南崗工業區且大樓社區如雨後春筍興建，社區道路老舊且經自來水等管路挖埋後崎嶇難行，也將重新鋪設瀝青混凝土路面。

中興新村光榮里鼎竣山莊上游「外轆排水」護岸淘空塌陷，將新建右側高4.5到5.5公尺、長16.5公尺的護岸及堤頂護欄；並修復左側堤頂護欄15公尺，及左側溝中溝總長22.5公尺，完工後將可確保行水防洪安全。