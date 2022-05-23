PLG官方終於在23日宣布先前兩場延賽的補賽日期，分別在27日南山高中體育館進行台新夢想家出戰桃園領航猿、28日新莊體育館進行台新夢想家遭遇新北國王，打完這兩場補賽之後，例行賽第2到第4名球隊排名才會出爐，接下來僅剩幾乎都把洋將送走的高雄鋼鐵人與桃園領航猿之間的補賽何時進行，還是乾脆宣告取消呢(畢竟已經無關排名)？

以下是PLG官方新聞稿內容，「P. LEAGUE+ 今日（05/23）公佈G86 福爾摩沙台新夢想家 vs 新北國王、G89 福爾摩沙台新夢想家 vs 桃園領航猿2場比賽相關復賽資訊：

G86 – 05/19 19:00 福爾摩沙台新夢想家 vs 新北國王 @新莊體育館改至 05/28 17:00 @新莊體育館

G89 –05/17 19:00 福爾摩沙台新夢想家 vs 桃園領航猿 @南山中學體育館（閉門）改至 05/27 18:00 @南山中學體育館（閉門）」