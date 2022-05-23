高雄市23日確診個案（7366）比台北市（7185）還多，陳其邁認為北部地區「有黑數」，指今日數據是反映前兩三天的確診數，加上PCR量能吃緊，加上有些北部人快篩陽性後躲在家、不採檢所致。

高雄市23日新增7266名確診個案，其中「隔離期間陰轉陽」數據又創新高，確診者同住家人的感染風險有上升趨勢，「職場」確診現象依然明顯。衛生局呼籲，家人之間要避免傳染，落實家人之間不要同處同一個空間，戴上口罩，接觸物品、家具後確實清消。在外上班的家人，也要注意降低社交活動，避免把病毒帶回家中。

針對高雄單日確診數首超台北市一事，陳其邁強調，今日數據是反映前兩三天（上周末）的確診數，加上PCR量能吃緊，加上有些北部人快篩陽性後不採檢通報所致。從「住院占床數」就能判斷黑數情況。若疫情嚴重，但住院占床數不高，就表示黑數問題多。不過就台北現況來看，住院占床數維持一定比例，沒有快速衝破醫療量能，他判斷北部地區疫情已進入斜率不那麼高的狀態。