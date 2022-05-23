王男座車遭衝撞，車體產生凹陷。（警方提供）

前任、現任狹路相逢！新北市1名王姓男子（32歲），今（23）日凌晨3時許，因撞見女友搭乘前任男友林姓男子（47歲）的車返家，一時醋勁大發，竟直接開車衝撞王男車輛，而王男則是以辣椒水跟空氣槍回擊，衝突發生後警方獲報趕到現場，但2名男子皆已離去，警方事後調閱監視器，在醫院找到王男，並於清晨6時許，通知林男到案，並依傷害、毀損及違反社會秩序維護法等偵辦。

警方調查，王男的女友林姓女子（45歲），今天凌晨與前男友林男私下相約出遊，至凌晨3時許，由王男駕車送林女返回新北市三峽的住處，不料卻被林女的現任男友王男撞見，王男因此心生不滿，開車衝撞林男座車，而林男也不甘示弱，下車後持辣椒水及空氣槍反擊。

警方接獲報案疑似有開槍事件後，迅速趕往現場，但抵達時2男已各自離去，僅剩林女在場。警方調閱監視器，查出王男正在恩主公醫院就醫，便前往醫院查訪，王男就醫後，主動從車上將犯案用的空氣槍交付警方，經警方鑑驗，確認空氣槍並無殺傷力，因此以社會秩序維護法對王男進行裁罰，並於清晨6時許，通知林男到案，後續依毀損、傷害罪嫌函送新北地檢署。