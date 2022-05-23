台北市第十三期疫苗開放預約，將在5月24日至25日開始預約，並在5月30日至6月5日接種，本期新增5-11歲兒童BNT疫苗，可供家長預約，近期本土疫情延燒，且依我國死亡病例分析，未施打疫苗的確診者死亡率是已接種3劑的6倍，北市衛生局呼籲尚未完整接種3劑疫苗民眾盡速前往預約接種，以降低重症死亡風險，提升保護力。

北市衛生局表示，與教育局合作，於5月25日起陸續媒合醫療院所入校接種，國小第一劑兒童BNT自5月26日起入校接種，並於5月24、25同步於「北市接種預約平台」提供預約，另5月30日起於15家醫院。

至於國高中BNT追加劑自5月25日起入校接種，另5月30日起於12家醫院開設青少年BNT特別門診提供接種服務。

因應本土疫情持續嚴峻，考量部分民眾無法上網預約，開放台北車站中型接種站及捷運松山站中型接種站現場掛號，因疫苗及醫療量能有限，現場掛號均有名額限制，請大家踴躍上網預約，也可避免人潮聚集。