全球手機市場、尤其是大陸頻頻遭到唱衰，聯發科(2454)仍有信心透過5G手機出貨量成長及切入旗機市場來維繫今年的成長力道，預計第二季、第三季至少會有16支的旗艦機推出，面對近期股價波動，聯發科認為，短期股票波動為受到政經環境影響，聯發科依舊具有高度股利以及成長潛能優勢。

聯發科今(23)日舉辦「旗艦領航、躍至不凡」 記者會，秀出全系列產品線，聯發科副董事長暨執行長蔡力行因人在國外，今(23)日透過視訊表示，聯發科第一季的營收優於財高標，三大營收類別皆同步成長，獲利結構健康，整體營收較去年同期成長321%，也看好今年全年收可以有20%成長。

蔡力行表示，聯發科手機平台方面成長主要來自5G手機出貨量成長及切入旗機市場，除了更多採用天璣9000的旗機型將上市；天璣8000系列的高階機型也行銷往大陸及歐洲、印度及東南家等多個地區，另外，5G毫米波晶片天璣1050將在半年產且得北美客戶採用。

聯發科「天璣1050」在今年下半年就會和北美最大運營商合作推出終端產品，副總經理暨無線通訊事業部總經理徐敬全說，毫米波手機技術難度高，目前整體市場滲透率仍低於10%，目前真正落地的只有美國市場，大陸預計短期仍不會看到真正的落地。

在天璣9000系列，聯發科預期今年第二季、第三季會推出高達6款以上的旗艦手機，上半年以大陸市場為主、下半年則以海外市場為重心；天璣8000戲系列，預期今年第二季、第三季推出高達10款以旗艦型手機，以大陸、印度、東南亞、歐洲市場為主。

5G手機市場雜音不斷，財務長顧大為表示，市場上對於5G智慧機市場成長確實有雜音，惟5G智慧機的成長趨勢明顯，聯發科先前在法說會也微幅下修全球今年5G智慧機總量， 但聯發科的成長目標不變，且除手機之外，其他部分業務也在成長。

聯發科預期2022年全球智慧型手機出貨量與去年持平、約13.5億支，相較先前預估成長低個位數百分比略為下修。聯發科對今年全球5G手機滲透率成長至50%的看法不變、約為6.6至6.8億支，儘管略低於上次預估的7億支，仍較去年成長30%。

聯發科去年股東人數激增54%，面對近期全球股票市場波動劇烈，不可避免被問到股價問題，財務長顧大為表示，聯發科主要是以長期股東權益為考量， 打從去年開始就在現金股利上做出很大的調整 ，聯發科具有優惠的股利，以及過去幾年快速、穩健的成長的優勢，短期股票波動為受到政經環境影響。

聯發科今年將配發現金股利73元，其中包含盈餘分配的57元以及特別現金股利16元，創下公司歷史最高股利紀錄，同時也是去年台灣上市櫃公司中，配息最高的公司。