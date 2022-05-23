台灣運彩xT1聯盟季後賽4強出列，高雄全家海神、台中葳格太陽、新北中信特攻、台灣啤酒英熊即將在季後賽系列賽捉對廝殺，海神強碰英熊、太陽對決特攻，4隊人馬都已蓄勢待發，準備在本輪3戰2勝系列賽決一死戰，爭取晉級總冠軍賽，24日起季後賽開戰，一連6天都將上演精彩賽事，聯盟23日也發佈季後賽最新主視覺，跳脫一般傳統思維，採用元宇宙概念，打造出充滿現代感的季後賽主視覺。

整體主視覺以目前正夯的元宇宙為設計概念，巧妙融入季後賽4支列強與聯盟名稱，遠看呈現出1座完整球場，文字的呈現強調出運球般流動感，以幾何排列填滿球場，正中間「FIRE」字樣象徵季後賽開賽，4隊都已蓄勢待發，準備開戰，全力追求聯盟元年總冠軍。

延續元宇宙創意發想，聯盟也推出季後賽4強球星版主視覺，高雄全家海神胡瓏貿、台中葳格太陽丁聖儒、新北中信特攻林秉聖及台灣啤酒英熊蔣淯安帥氣亮相，吸睛效果十足。