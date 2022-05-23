國民黨突襲徵召前行政院長張善政參選桃園市長風波延燒，張善政今與國民黨主席朱立倫出面再次道歉，朱立倫今天表示，提名讓桃園有願景的張善政，絕對是正確的選擇，也讓民進黨現在很緊張，陣腳大亂，他會持續溝通，希望團結努力拚勝選。

朱立倫表示，他是桃園人，又是桃園老縣長，他會用最謙卑心情、最大誠意，不但地方很多議員、重要領袖，他會一一打電話，也會一次次再度登門拜訪，或透過各種說明，讓大家都能支持張善政。

朱立倫指出，這段期間，大家對張善政都非常肯定，張善政是優秀人才，國民黨提名張善政是對桃園最負責任的展現，同時也讓民進黨陣腳大亂，現在很緊張，可能各種方式都會出籠，但是國民黨要定住心，穩住腳步。

對於地方是否有建議退回徵召張善政，改用更好的協調方式或進行初選？朱立倫指出，從沒聽過這件事，有人希望張善政謙卑說對不起，他也這樣做了，這幾天他都在桃園，偏綠朋友跟他說提張善政我已決定全家都要投張善政，包括綠營前議員都這樣說，「張善政是對的人選」，過程中不夠圓滿的朱立倫該致歉、黃健庭該致歉，桃園贏，台灣贏。