端午連假將至，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署結合桃園市新屋沿海多元就業開發方案，推廣多條特色旅遊行程，像是認識藻礁生態環境，或是體驗百年石滬堆砌，歡迎民眾把握連假期間造訪同遊，還可增廣見聞及兼做公益。

桃園市新屋區擁有觀新藻礁，鄰近還有許厝港溼地等豐富多元的自然景觀資源，當地永興社區發展協會守護海岸，更積極推廣自然生態教育，發展人文、生態兼具在地特色的遊程活動及套裝產品，喜愛夏日海岸遊程的民眾，可報名參加體驗「千年藻礁永興趣＆hakka風味餐」1日遊，除了感受沿海地區藻礁生態環境外，還可用在地黑米DIY製作傳統客家米食。

另外，新屋區愛鄉協會則以傳承石滬修復技術為職志，致力保留在地的自然生態，協會號召培訓在地居民投入石滬修護工隊，共同維護在地最珍貴文化資產。該協會推出「海客任務：上陣競灘」1日遊，藉由體驗百年石滬以及海岸防風林生態，成為一日石滬修築匠師，適合安排親子共遊，也歡迎想感受與都市不同的沿海生活遊客前來體驗。

勞動力發展署桃竹苗分署長賴家仁表示，透過多元就業開發方案及培力就業計畫，將人力導入地方扶植創業及活化產業，除協助在地民間團體推廣地方特色行程外，也持續幫助創造身心障礙或中高齡等弱勢族群失業者在地就業機會。分署輔導的桃竹苗區民間團體推出在地特色旅遊行程，歡迎民眾攜家帶眷以行動來支持在地團體，更多桃竹苗在地好吃好玩資訊，可上賈桃樂臉書粉絲團，或至多元購好玩網站查詢。