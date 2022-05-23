顏家康獲131票，他性格沉穩、堅毅，擅長調和鼎鼐，因注重紀律被叫「顏班長」。（澎湖縣黨部提供）

民進黨澎湖縣黨部主委由正國會的顏家康拿下，該黨部執行長冼義哲發出新聞稿表示，澎湖創下「地方黨部主委、全國黨員代表、縣黨部黨員代表改選三屆全數同額競選記錄。不過有一位黨齡超過20年的陳姓資深黨員感嘆，這凸顯「民主進步」黨在澎湖有如一攤死水，位子用「喬」的就好，完全失去民主政黨應有的理想與活力。

民進黨澎湖縣黨部第15屆主委由執委顏家康當選，全國黨員代表則是現年只有26歲的許唯展當選（全國最年輕），縣黨代表由陳志龍、項光照、蔡慧玲、張傳玉、張許金蓮、張書瑜、賴沛榆、許俊龍、歐俊杰、陳燦煌、陳德旭、倪裕淵、陳志清、宋靜怡、許建華、洪梓宣、呂宗諺、陳財祥、顏明達、張平浪、許雅婷、陳介甫、陳英偉、張有修等24人當選。投票當天只有一成黨員出席投票。

主委顏家康獲131票，冼義哲說他性格沉穩、堅毅，擅長調和鼎鼐，自空軍機械學校畢業後長時間投身軍職服務，因注重紀律被叫「顏班長」，顏家康說他將帶領縣黨部力拼重返執政，在年底5合1選舉中翻轉澎湖，贏得勝選。

針對澎湖縣長提名一事，縣黨部執行長冼義哲指出，有意參選的陳慧玲、陳光復都是強棒，紛紛投入初選爭取提名，他們遵守民主精神的傳統，更是民進黨人才濟濟的體現，縣黨部的立場就是希望鄉親「唯一支持民進黨」；而澎湖縣黨部待中央黨部完成縣長參選人提名作業後，就會全面展開相關輔選作業。