楊繡惠日前和白雲「搞笑認愛」引起軒然大波，不少演藝圈好友都信以為真並獻上祝福，結果2人不到12小時就開直播表示「經過一晚的思考，決定退回朋友關係」，近日楊繡惠錄製小S主持的東森《小姐不熙娣》，討論「生死一瞬間」主題時，一開錄就先遭到逼問2人關係。

小S直問楊繡惠與白雲的愛情是否是真的？因為當天看到網路新聞，小S也大為吃驚，楊繡惠解釋說：「原本只是開玩笑，想說先發一張在一起的照片，之後再跟大家說是開玩笑，結果喝茫睡著，後續的文案就沒發出去」，隔天醒來看到將近百通的電話加訊息，才發現事情嚴重了，只好趕緊開直播向大家解釋。

楊繡惠坦言，白雲就是一個很奇怪的人，每次喝醉酒就會打電話給她，「楊繡惠，我要嘎你X呼死」，她也笑說自己很習慣在白雲酒後接到電話，「只要聽到他說這句，我就知道他喝醉了。」

她也笑說白雲曾經在夢中夢到她差點被陌生人侵犯，然後現身「英雄救美」的情境，小S一聽就直呼「白雲根本就是愛妳啊。」並接著追問如果認真考慮，和白雲之間有沒有機會？楊繡惠露出痛苦的表情說：「我寧願跟一根柱子在一起，也不會跟白雲。」《小姐不熙娣》每周一到五在東森綜合台播出。