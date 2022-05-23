為擴大照顧經濟弱勢長者，南市府2022年與南山人壽、玉山銀行及南山慈善基金會共同合作，擴大為台南市年滿65歲至75歲，領取中低收入老人生活津貼之符合條件資格高齡長者，投保「微型保險」，約逾8000人受惠。

23日台南市市長黃偉哲在台南市社會局長陳榮枝陪同下，與南山人壽代理總經理范文偉、玉山銀行個金總處副總鍾德明共同出席捐贈記者會，公私協力提供弱勢長者人身保障。

黃偉哲表示，自他上任以來，一直秉持「照顧弱勢優先」的施政理念，南市府近2年來透過公私協力，齊心傳遞溫暖的力量，為台南市低收入戶、中低收入戶、身心障礙者、領取中低收入老人生活津貼之符合條件資格民眾，投保「微型保險」，讓經濟弱勢者無須擔憂繳納保費。

台灣即將邁入超高齡社會，65歲以上的獨居長者也持續增多，長者逐漸年邁，所面臨的種種風險也隨之增加。2021年金管會宣布放寬微型保險可承保對象，只要符合規定，凡有領取中低收入老人生活津貼的高齡長者，即具有投保資格。

為使台南市經濟弱勢長者獲得基本保障，黃偉哲責成南市社會局積極爭取企業援助，此次獲南山人壽及玉山銀行捐贈保費，並由南山慈善基金會，擔任這次方案之要保人，三方共同合作，為台南市年滿65歲至75歲，領取中低收入老人生活津貼之符合條件資格高齡長者，投保「微型保險」，完整打造台南市弱勢生活防護網。

南市社會局說明，台南市低收入戶享有為期1年保額50萬元、中低收入戶保額30萬元的微型保險保障，若不幸發生意外導致失能、或死亡，這筆保障可協助弱勢家庭減少經濟負擔。(品觀點記者張雅雲/台南報導)