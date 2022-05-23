國泰金(2882)今日召開線上法說會，子公司國泰產險公布防疫保單銷售狀況。從去年5月以來截至今年520為止共銷售130萬件，申辦沒核保的保單仍持續增加中，上周每日平均賠付約1100萬元左右。國泰金總經理李長庚表示，國泰會簡化行政程序，盡到照顧的責任，如果居家照護經醫生診治開立藥方的，不管是人壽的醫療慰問金或產險的理賠金，都從寬認定。

李長庚表示，從保單條款及法理性來講，沒有住院就是沒有住院，並不符合保單要件，若從醫院實務來講，輕症確診者都不符合住院要件，但如果居家照護經醫生問診開立藥物，無論產險的防疫險或是壽險的住院慰問金理賠都會從寬認定。

國泰產險表示，防疫保單自去年5月開賣以來，至今有效保單總計130萬件，已陸續滿期的有效保單件數剩下85萬件。今年以來防疫保單保費收入5.2億元、2021年為9.5億元，開賣以來合計保費收入14.7億元，今年賠付總計1.1萬件，今年至上周已經理賠1.9億元，加上去年理賠1.1億元，已經合計賠付3億元，平均理賠金額每件2萬元。

目前申辦沒核保的保單約5萬件。會視每個月出險與確診率及疫情發展，未來針對疫情發展狀況將適時再調整賠款估計與入帳。公司預估理賠高峰落在5到7月，上周來看每日理賠平均金額1100萬元，強調會秉持保險契約精神做好服務。