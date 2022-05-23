在實施長達超過3周出口禁令後，印尼23日恢復棕櫚油出口。不過，相關貿易商以及業者正釐清當地政府規定，以確保內需市場供應量無缺，還有訂定合理油價。

全球最大棕櫚油生產國印尼，從4月28日起停止棕櫚油出口，並試圖壓低當地大漲的食用油價格。上周，印尼政府宣布，棕櫚油以及一些相關製成品恢復出口，並寄望每公升1.7萬印尼盾的躉售食用油價，可降至每1.4萬印尼盾，約0.9546美元。

無論是人造奶油或是洗髮精，都看得到棕櫚油的影子。占全球植物油3分之1市場的棕櫚油，印尼全球供給量高達6成。為了因應印尼內需要求，當地政府要求油商要盡義務，確保一部分在印尼販售的油品只能賣一定的價格。

印尼政府指出，計畫保留1000萬噸食用油專門給當地民眾。23日棕櫚油雖可再出口，但在相關配套未明朗之下，貿易商並沒有大量接單。同時，競爭對手馬來西亞的棕櫚油期貨價，23日上漲1.67%。