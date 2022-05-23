夏語心劇中遭一連串報應。（三立提供）

許鈞鈞在《一家團圓》是強勢囂張的小三。（三立提供）

三立8點台劇《一家團圓》中兩位惡女小三夏語心與許鈞鈞每集都讓觀眾看得牙癢癢，分別封「最肉慾小三」＆「最傻小三」，觀眾也很想看兩位惡女對戲大PK。許鈞鈞被問到與夏語心比狠、比騷、比無腦、比身材，哪個是強項？她很自信又幽默說：「最肉慾小三應該比較狠！」因為比身材這件事大概是略勝一籌，輸人不輸陣，肉是一定要多的。夏語心也笑說如果真要PK，自己會贏的應該只有無腦吧！

夏語心說，雪莉這角色就是名副其實的「一孕笨3年」，還以為自己很厲害，連在演的時候自己都覺得雪莉超無腦，難怪觀眾會說她很可愛，原因就是夠笨。

目前正在確診閉關中許鈞鈞，劇中和余秉諺一對戲就想解他襯衫扣，她笑說第一天上工就床戲、親吻統統來，超害羞的。因為之前並沒有合作過，要親之前還小心翼翼跟對方說：「秉諺哥，我等等會真親你喔！」還讓余秉諺笑說這小三好有禮貌。但兩人對戲最累是要克服身高差，許鈞鈞發現原來不夠高是無法強吻余秉諺的，後來她高跟鞋得越穿越高，至少借位也要借到。她還記得余秉諺剛隔離出來就有車震戲，待在車子裡的小空間真的滿頭大汗，還要一邊演一邊自己震，震到導演說：「莫尼卡妳別晃這麼大，我不確定這能不能播。」她演完隔天還全身酸痛了2天，讓她還以為自己確診，不然怎麼會全身酸痛。

夏語心看許鈞鈞演小三騷勁夠，問她演得出來莫妮卡那樣風騷、肉慾強的女人嗎？她笑答太難了，絕對會超彆扭，因為她平常個性就大剌剌，很不懂勾引男人，稱自己就是個男人，現實生活少根筋，每次在演員休息室或梳化間都會走來走去超多次，因為每次都忘記連戲的鞋子、忘記戴耳環、忘東忘西，梳化姐姐都會說：「妳到底要走幾次、要忘記多少東西？」她的感情觀並不像劇中這麼執著，當察覺喜歡的人有女朋友或老婆時，絕對立刻退出，不可能想要把對方搶過來。

壞女人都會有報應，夏語心近期劇中有各式跌倒、被各式武器毆打、臉吃蛋糕、洗腳水淨身、被打巴掌打頭、抓頭髮、開車撞人以及被車撞，已經快要變成女打仔了！看到夏語心的下場，許鈞鈞都已做好心理準備，只要能讓觀眾洩恨的方式她都能接受，畢竟現在已經開始很多怒罵聲出來了。

這兩位小三劇中分別對上黃瑄和林筳諭，仇恨非常深，但她們私下卻偏偏又是談得來的好朋友。許鈞鈞覺得黃瑄私底下真的是個很好的人，常常會給她小零食、請大家喝飲料，自己2年沒拍8點檔有時NG卡詞，對方也不會有不好的情緒，連她都覺得正宮黃瑄人太好了，好難對她使壞。而夏語心跟林筳諭天天都會互傳訊息，夏語心早上還會打電話叫林筳諭起床拍戲，難怪她都開玩笑說自己是林筳諭男友，「沒有我她的生活會很無趣。」