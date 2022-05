美國總統拜登與與日本首相岸田文雄在美日領袖峰會發表聯合聲明,再度重申維持台海和平穩定的重要性。外交部今天表達誠摯歡迎,並感謝美國及日本政府持續重視台灣海峽的和平穩定。

外交部發言人歐江安指出,美國總統拜登與與日本首相岸田文雄於5月23日在東京舉行領袖峰會,並在會後發布聯合聲明,重申維護台灣海峽和平穩定的重要性,並進一步指出台海和平穩定是「維繫國際社會安全與繁榮不可或缺的要素」(an indispensable element in security and prosperity in the international community)」。

她說,美日兩國於去年4月在華盛頓舉行的領袖峰會,以及今年1月舉行的領袖視訊峰會,均曾強調台灣海峽和平穩定的重要性並敦促兩岸議題和平解決;此次美日領袖峰會再次提及台海安全議題,對於區域情勢及台海安全均具有重大意義,也再次彰顯維繫台灣海峽的和平穩定已經成為國際共識。

她說,在威權主義向外擴張,挑戰全球民主秩序之際,台灣作為印太區域負責任的成員,將持續捍衛民主、自由、人權及法治等普世價值,同時也將與美國、日本等理念相近國家深化合作,維持台海安全並共同促進印太區域的和平穩定及經濟繁榮。