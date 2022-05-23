蘋果預計在今年推出新機型iPhone 14系列，原定將部分面板訂單交給陸廠京東方生產，傳出可能生變。韓媒報導，京東方先前擅自修改OLED的面板設計，但因無法達到蘋果要求的良率，恐痛失高達3000萬片的iPhone 14面板訂單。

韓媒《The Elec》報導，知情人士指出，今年稍早，京東方在沒有獲得蘋果允許下，就擅自修改iPhone OLED設計：將薄膜電晶體電路寬度加寬，想藉此改善良率，但後來被蘋果抓包，經過此事後，蘋果原本打算給京東方的iPhone 14面板訂單，可能會轉單給既有供應商LG和三星顯示，最快可能在下個月開始生產。

報導更指出，雖然京東方派出高階主管前往蘋果總部，解釋為何擅自更動面板設計，但蘋果並未明確答覆。

京東方上月底公告顯示，第一季營收為504.76億元，年增0.4％。歸屬母公司股東淨利43.89億元，年減16.57％。消息人士透露，京東方原本預計2022年將為iPhone供應3千萬個OLED面板，該公司的目標是最多4千萬個，但如果這種情況持續下去，這個目標不太可能實現。