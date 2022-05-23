上周末即便天氣好、還有微風吹拂，近中午時分，街上遊客卻少到十根手指頭都數得出來。（黃永全提供／張毓翎台南傳真）

台南歷史悠久的東原老街，偶有遊客來訪參觀，但疫情下來採買的，幾乎只剩本地人。（張毓翎攝）

台南著名景點菁寮老街，去年《俗女養成記2》熱播時，每一時段均有600人來往出入，但近期疫情升溫，假日人潮大減9成，長長的老街上，遊客卻屈指可數，沿線原有近50家商家，上周末只剩五分之一出來擺攤。台南歷史悠久的東原老街，偶有遊客來訪參觀，但疫情下來採買的，幾乎只剩本地人。

「嫁妝一牛車」是菁寮老街熱門的遊程，客群以團客居多，遊客能扮成新娘、新郎，坐在牛車上在社區巡禮，了解傳統農村文化。經營「嫁妝一牛車」的無米樂社區農遊社規師黃永全說，以往一個月可以接到100多團，但疫情衝擊下，4月中至5月底，1個月來被退訂了100團，生意差很多。

黃永全說，上周末即便天氣好、還有微風吹拂，近中午時分，街上遊客卻少到十根手指頭都數得出來，跟以往總是人山人海的景象，相去甚遠，許多攤商乾脆不出來擺攤，在家喝西北風「防疫」。他認為，如果快篩價格能再便宜一點，民眾參加旅行團除打滿三劑，上車前再快篩一次，確認全團安全，或許能提高更多人出遊意願。

位於台南東山的東原老街，隨著前大埔糖廠關廠，街邊商店陸續熄燈收攤，不過，至今仍可見一些超過一甲子，甚至百年的老店，佇立在街角一隅，假日偶爾有外地遊客路過，順道來走走看看，近期受疫情影響，讓店家直呼「只剩本地居民來逛了」。

東原老街賣肉圓的吳姓業者說，每年東山龍眼、荔枝盛產期時，老街的遊客比較多，其他時候也有零星循著網路上指引來訪的觀光客，最近疫情下，幾乎沒有外地人上門，使老街更顯淒涼、沒落。