桃園23日新增8636例本土個案，市長鄭文燦表示，確診個案及採檢站人數皆有下滑趨勢，不過考量疫情延燒，針對65歲以上長者、中低收入戶、補習班、課照班及托嬰中心工作人員都將普發快篩試劑。此外，8日後居隔者24日可至市民卡官方帳號自行下載居隔通知書。

鄭文燦指出，桃園現有12個社區採檢站開設「長幼三合一綠色通道」，累計服務超過5千人，中央這周宣布快篩陽性等同於確診，為此長幼三合一綠色通道將轉型為「綠色通道醫療站」，由於有些站點較為偏僻會再做調整，未來醫療站裡會附設電話、網路及冷氣，給予醫護最大的支持。

談及學校學校防疫情形，鄭文燦指出，新制7＋7居隔者有7765人，採取3天防疫假的有3萬6369人。針對補習班、課照班工作人員共9141人，每人將獲得2劑快篩，25日將由北科附工、東安國中作為發行窗口，預計發放1萬8282個快篩，托嬰中心約有2千名工作人員也可獲得2劑快篩，由社會局提供。

鄭文燦說，市內65歲以上長者共約31萬5千人，每人發放2劑快篩總計63萬劑，由區里系統於月底至6月初發放，中低收入戶有1萬6千個家庭，各發行4劑快篩，總計6萬4千劑，則由社會局及各公所協助。

民眾屢屢抱怨收不到居隔通知書，鄭文燦回應，24日早上10點將開放8日後的居隔者，可到市民卡官方帳號自行下載居隔通知書，8日後約有13萬筆資料都已齊全，可開放自行下載，但8日前因許多民眾的個人資料不完備，仍須待專人檢核後才能上線提供下載申請。

鄭文燦表示，衛生局統計各國1個月，每10萬人確診的死亡個案數，美國460人、英國764人、義大利287人、法國245人、德國222人、澳洲88人、台灣41人，相較之下台灣較低，但仍希望能降低中重症比例、死亡個案，待中央政策明朗後，如有投藥需求就必須投藥，要把握黃金時間儘早治療。