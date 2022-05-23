在宜蘭縣政府、蘇澳鎮公所及蘇澳鎮民代表會極力爭取下，獲中央補助2.9億元工程經費，才造就「阿里史溪抽水站」。（蘇澳鎮公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

蘇澳鎮長李明哲夥同蘇澳鎮民代表會，前往蘇澳「阿里史溪抽水站」進行會勘，實地進行抽水演練，謹慎為防洪做準備，以杜絕水患。（蘇澳鎮公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

汛期到來，宜蘭縣蘇澳鎮對於嚴防豪雨及颱風掠境，蘇澳鎮公所超前部屬，今（23日）由蘇澳鎮長李明哲夥同蘇澳鎮民代表會，前往蘇澳「阿里史溪抽水站」進行會勘，實地進行抽水演練，謹慎為防洪做準備，以杜絕水患。

有鑑於2010年10月的梅姬颱風重創台灣，挾帶豪雨，蘇澳溪、阿里史溪暴漲，導致蘇澳雨量破紀錄達181.5毫米，造成大淹水，最高淹水區域來到1層樓高，不僅是蘇澳鎮有史以來最嚴重水患，災損更高達9千多萬。

在宜蘭縣政府、蘇澳鎮公所及蘇澳鎮民代表會極力爭取下，獲中央補助2.9億元工程經費，才造就「阿里史溪抽水站」；該工程由縣政府承攬，2017年10月動工，為期近2年時間，於2019年8月完工，並獲公共工程委員會「金質獎」的肯定。

宜縣府水利資源處處長李岳儒表示，此工程位處蘇澳堤岸路底，共有建設5台5cms豎軸式抽水機組，每秒可抽排25噸的水，相當於一座標準游泳池的水量，僅90秒就能抽乾；集水範圍面積為127.81公頃，保護人口達到5000人，最直接受惠的包括蘇西里、蘇北里、蘇南里等地勢低窪區。

李明哲表示，面對變化無常的極端氣候，以務實態度迎戰汛期，與蘇北里、阿里史抽水站周邊防災社區，都有緊密的聯繫跟配合，不停做演練，才能將災害降到最低。