新北市新店中正、三峽隆恩埔國宅因2016年修正的「新北市政府原住民住宅出租管理要點」，有百餘戶租約將在今年8月到期不再續約。新北市議員宋雨蓁與馬見要求市府審慎處理，別漠視族人權益。新北市長侯友宜表示，疫情嚴峻，會再評估是否要緩一緩，好讓大家順利度過疫情；目前原民局也評估在樹林設置新北首座原住民社宅，預計年底啟動。

宋雨蓁指出，當初台北縣政府為拆遷河岸違建，中央及地方興建中正國宅、隆恩埔國宅，安置河濱部落族人，新北市政府在住宅法修正後，將國宅定義變社宅，設定限制居住時間，但當初縣府的承諾是以租代購方式，讓拆遷的河濱部落族人永久居住，其他縣市原住民社宅都沒有居住時間限制，新北做法非常不公平。

宋雨蓁說，當初堅持住在三鶯部落、溪洲部落的族人都已就地合法，但同意搬遷到國宅的族人卻要被趕出來，原民局對這群要被趕出來的族人說後面有198位候租人在等，又對198位候租人說是前面的人卡住才排不進去，不要用當年殖民國家的方式，讓族人互相傷害。

馬見則說，當年修正法規，市府依法行政要求遷出，但應該多聽聽族人想法，決策過程，行政權與、立法權還有民眾沒有充分溝通， 對於遷出族人如何安置，市府更應該審慎評估。

侯友宜說，三鶯部落、溪洲部落他知道來龍去脈，當初台北縣有相關評估，2016年也訂了新的要點，但因為疫情嚴峻，8月到期戶是否要緩一緩，可以評估。

侯友宜也說，目前候租的198戶，可以透過城鄉局社宅、包租代管方式，能先解決多少，就解決多少，絕對不會不是一刀兩段，會兼顧人情義理。

原民局經盤點，也將在樹林南園段設置新北首座原住民社會住宅，原民局長羅美菁表示，該地段土地預計興建200戶原住民社宅，將優先安置河海濱部落如南靖、小碧潭等部落安置，其餘則提供給弱勢原住民住戶，目前已委託評估中，預計年底會啟動。

而兩處國宅租金是市價2折，明顯不合理，市府也會根據建築物折舊率，重新調整租金，解決大家都想排這兩處國宅的問題。