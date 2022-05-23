雲林縣1名男童重症，啟動幼兒新冠肺炎綠色通道搶救。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣23日新增本土確診案732例，其中有1名6歲男童重症，出現癲癇、休克症狀，啟動幼兒新冠肺炎綠色通道搶救，目前由台大雲林分院照護中，病情穩定。綠色通道服務與六星共照服務，主要是建立兒童專用候診動線與急重症兒科遠距會診機制，確保孩子受到最妥善的照護。

雲林縣長張麗善20日因同住家人確診，進行「3＋4」居家隔離，23日居隔期滿快篩陰，現身主持疫情說明記者會，強調有愈來愈多兒童確診，雲林縣只有70名小兒專科醫師，須透過整合才能增加孩子的保障。

張麗善說，台大雲林分院與虎尾若瑟醫院有兒科專科醫師，縣府在2醫院設立兒童專用候診動線，提供學齡前兒童相關評估、採檢、診療服務。另有6星共照服務，由縣內台大雲林分院、若瑟醫院、成大雲林分院、雲林基督教醫院、北港媽祖醫院、雲林長庚醫院6大醫療院所負責。

6星共照服務主要是建立急重症兒科遠距會診機制、由台大雲林分院提供友院兒科遠距照會，減少輕症轉診、強化重症轉院。另外加強兒科病患分流收治，確診重症兒童優先收容於台大雲林分院，再依年齡、症狀由各醫院協助收容。

縣衛生局局長曾春美針對重症男童進行說明，本月21日晚上家長將6歲男童送至若瑟醫院，透過遠距醫療與台大兒科重症醫療團隊會診，發現男童有持續性癲癇狀態、休克，立即送往台大由醫療團隊照顧中，可能是猛爆性腦水腫個案，目前情況有比較穩定。