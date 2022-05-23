主計總處今公布4月失業率為3.62％，較3月微幅下降0.04個百分點，經季節調整後的失業率則為3.68％，同步下降0.02個百分點；主計總處官員表示，這次調查標準周為4月10日至16日，當時本土確診案例僅500至1300例，勞動市場處於平穩狀態；不過，隨本土確診案例4月下旬快速增加，官員坦言，4月失業率數字尚未反映疫情升溫的狀況。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，4月減班休息、周工時未達35小時者已有增加的趨勢，從3月的20.3萬人提高至4月達23.4萬人，隨近日本土案例增加，勞動市場是否受到影響，主計總處將持續關注。

周工時未達35小時的原因，多事經濟因素造成，包括業務不振、無法找到工時大於35小時的工作以及季節關係導致。

主計總處公布，4月失業人數為42.9萬人，較上月減少6000人或1.39％，其中，因初次尋職失業者減少2000人，因工作場所業務緊縮或歇業及對原有工作不滿意而失業者亦均減少1000人；與去年同月比較，失業人數減少6000人或1.42％。1至4月失業人數平均為43.2萬人，較去年同期減少7000人或1.53％。