正在日本訪問的美國總統拜登23日被問及否會對大陸強行控制台灣的企圖進行軍事干預時，他回答「是的」，並表示如果北京侵犯台灣，美國會軍事捍衛台灣。隨後不具名白宮官員強調美國對台政策並未改變。對此，中國人民國際關係學院教授李慶四表示，拜登上台後對台政策立場的變化已經公開化、不遮掩地突破底線、對台灣獨立地位的不斷明朗化，甚至進入到參眾議院，這反映美國從政府官員與國會都前所未有要把台灣這張牌用到極致、榨乾剩餘價值已到了十分危險的地步。

而近日部署在日本橫須賀的美國航空母艦雷根號8日出港，與正在菲律賓海的林肯號航母，被指出「一南一北」包夾正在石垣島海域的大陸遼寧號。李慶四說，這也認識到台灣很有可能的擦槍走火。

李慶四指出，蔡政府受到美國鼓舞之後，勢必會像打了雞血一般，但反問是否考慮過後果。一旦台海爆發戰火即便美國、日本等提供軍事援助，但台灣多數人民的財產與生命並沒有任何保障。在美國政客不擇手段近似瘋狂的背景下，更應該謹慎行事的是台灣政府與人民。

他也認為台灣民眾應該勇敢站出來、有大局意識，不能跟著蔡政府陷入兩岸衝突、上美國人的當。