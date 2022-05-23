運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，生肖屬龍、豬、虎、馬、雞的人花錢不知節制，過於大手大腳，賺得多也花得快，平常還是應該要謹慎理財，才不會在緊急時刻沒錢可用。

▍1.生肖龍

屬龍人慷慨大方，樂於請客，捨得將自己的收入都花在朋友身上，因此他們的人緣往往會比較旺。但這也導致他們開銷極大，很少有錢財充足的時候，屬龍人還需減少無用的社交關係，將錢花在刀口上比較好。

▍2.生肖豬

屬豬人天生有福氣，賺錢會比其他人輕鬆，但這也會導致屬豬人覺得金錢得來容易，消費時往往就不加節制。而且屬豬人也愛享樂，不管花了多少，只要能享到福那就是值得的，出手時就很闊綽。

▍3.生肖虎

屬虎人有個特點就是愛面子，在外人面前，總會將自己大方的一面顯露出來，哪怕很貴，也捨得狠下心來消費。屬虎人對生活品質要求也高，他們總會把自己包裝得很好，來滿足自己的虛榮心，甚至會不惜重金來打點那些身外之物，就很容易捉襟見肘。

▍4.生肖馬

屬馬人重情重義，他們的大手大腳是針對親人而言的，和親戚出去聚會玩樂都是屬馬人結帳。在親人和自己喜歡的人面前，屬馬人非常大方，他們認為花的多不多不重要，重要的是對方能開心。

▍5.生肖雞

屬雞人自尊心很強，非常注重自己的形象，格外在意別人對自己的看法。和他人在一起時，屬雞人總是喜歡表現自己，有時候即使手頭沒什麼積蓄，他們也要搶著結帳，不喜歡在這方面虧欠任何人。

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