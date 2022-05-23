疫情擋不住民眾購屋熱情，重劃區再現熱潮！台灣房屋集團趨勢中心根據聯徵中心申貸件數統計，全台八大都會區2021年第四季民眾購屋最熱門的路段，由「台中清水區 民族路三段」摘冠，可說是清水變雞湯！亞軍則是「新北林口區 文化三路」，「桃園龜山區 華亞三路」位居第三，「桃園龜山區 文化一路」與「台中清水區 中山路」分別為第四、五名。整體而言，全台第四季申貸熱門路段集中於中北部，南台灣量體明顯落後北、中台灣。

台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧指出，「台中清水區 民族路三段」勇奪全台2021年第四季最熱門的購屋路段，得力於三大因素，首先是「成熟商圈環繞」，台中市清水區民族路三段座落的台中港特定區，雖是尚在開發的新興重劃區，但可依恃周邊的清水市區、梧棲市區等多重商圈加持，生活機能不差，讓民眾居住無虞；第二，「產業就業發達」，重劃區近關連工業區以及台中港科技園區，就業機會多，民眾收入穩定，購屋能力也相對較佳，因而使得客源轉進台中港特定區，進而帶動路段買氣。

第三則是「地段利多加持」，該路段鄰近海線最大購物消費商場三井outlet，加上民族路是交通便利的海線要道之一，可快速往來海線各城鎮與台中市區，地段上又有雙港副都心的發展遠景，所以近年民族路三段上的推案眾多，近年有「和築鯨天下」、「聯悅聚」等新案陸續交屋，合計量體將近600戶，因而奪下全台購屋最夯路段的冠軍頭銜；而未來兩年內，還有「協和丰景」、「明日享享」等案將陸續完工，總計戶數也逾400戶，因此該路段往後持續在榜單亮相的機會濃厚。

據最新聯徵中心統計，排名前五名的購屋金路段，單季申貸件數都近250件以上，進榜前十名路段交易量最少也都有130件以上，光是「冠軍路段」清水區民族路三段上，平均每月就有約120組客戶申貸；無獨有偶，第五名的中山路也位在清水區，去年Q4因量體逾300戶的「富宇中央公園」交屋，擠進前五名之列，兩大路段合計交易達600件以上，顯示當地的購買力及房市買氣都相當驚人。