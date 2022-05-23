「廖老大」委請嘉義的人友人幫忙帶大黃到台中的新家。(林珮如提供∕呂妍庭嘉義傳真）

「廖老大」委請嘉義的人友人幫忙帶大黃到台中的新家。(林珮如提供∕呂妍庭嘉義傳真）

今天大黃已被好心人收養，家畜疾病防治所私下了解，才知道收養人琦玉集團廖董，就是近來討論度相當高的「賽車教父」廖老大。(林珮如提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣動物保護管制隊員日前在阿里山大凍山登山步道救回一隻遭疑似被山豬吊套鎖夾傷的浪浪「大黃」，事後更為截肢大黃找新家，今天大黃已被好心人收養，家畜疾病防治所私下了解，才知道收養人琦玉集團廖董，就是近來討論度相當高的「賽車教父」廖老大。

家畜疾病防治所長林珮如說，大黃非常有靈性，當天動保隊員進行麻醉時，牠一度想逃離現場，一旁山友牠大喊「不要害怕，他們要帶你下山治療！」，出乎意料，大黃不但停止狂奔，還緩慢走到動保員旁邊趴下，靜靜等待麻醉劑生效，乖巧模樣讓動保員、山友都嚇了一跳。

動保員走了2小時山路才把30公斤重的大黃揹下山，但大黃仍因傷勢嚴重不得不截肢求生，暫時收容在家畜所獸魂碑旁的大黃十分活潑親人，每天家畜所同仁帶牠去遛狗，卻反而被狗遛，少了一隻腳仍活力充沛。

為給大黃好的住居環境，家畜所公開認養，經媒體報導後，「廖老大」透過嘉義友人接洽家畜所，今開來貨車將大黃接到台中定居，林珮如說，雖然廖老大近來話題不少，但他認養不少殘缺犬，「有這份心，就值得肯定」。