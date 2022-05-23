安泰銀行舉行法人說明會，發布第一季財報的淨收益15.63億元，稅後淨利6.81億元，基本每股稅後盈餘（EPS）0.35元，淨收益和稅後淨利年成長均達到二位數的13％和21％，股東權益報酬率（ROE）7.84％，資產報酬率（ROA）0.80％。

安泰銀行表示，該行透過穩健的存放款組合、嚴謹成本控管及優質資本水準，重要指標比率續創新高，其中普通股權益比率連續三年挺進本國銀行前三名，去年底普通股權益比率16.50％，資本適足率17.69％，雙雙位居本國銀行第二名，遠高於同業平均的11.96％與14.8％。今年3月底資本適足率17.72％，第一類資本比率及普通股權益比率為16.54％。

安泰銀行指出，由於強健的核心資本支持，該行追求以放款為主的資產成長，提昇整體收益。今年3月底放款餘額2,190億元，存款餘額2,905億元，存放比75.4％，優於全體國銀平均的69.8％。存款方面，新台幣活期存款較前一年底成長4％、外幣8％。第一季淨利息邊際 （NIM）及淨利差分別為1.19％及1.15％，較去年同期均增加5個基本點（1個基本點是0.01個百分點）。

收益方面透過明確的市場定位，及資產負債管理能力的精進，核心業務動能穩健。安泰銀行說明，今年第一季獲利表現佳，利息淨收益9.6億元，手續費淨收益3.5億元，其他淨收益2.5億元。利息淨收益及其他淨收益，同比去年同期分別成長12％及150％，主要來自放款及投資部位的獲利。

展望下半年，雖然面對疫情、通膨及地緣政治風險等變數，安泰銀行強調，仍將審慎樂觀看待，做好準備迎接變化。在業務策略上聚焦收益能力、資金運用、營運效能、數位發展及風險管理五大面向，業務發展重點包括一、拓展目標客群及利基業務，穩健擴增高品質授信資產，提升利息淨收益。二、強化客戶數位足跡與數據分析運用，落實精準行銷。三、推動ESG治理，並融入相關營運管理工作，奠定永續經營基礎。