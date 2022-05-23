台中市教育局長楊振昇說，台中市高中以下校園暫停實體課程，改採遠距教學為使教師兼顧教學品質及家庭狀況，教師得採在校或居家方式進行遠距教學，授權學校視實際狀況彈性調整。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中市從23日至5月27日全市公立幼兒園、國小、國中、高中停止實體課程，國小以上學生待在家中改採遠距教學，首日國小、國中、高中到校人數仍有10459人到校。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

暫停實體課期間，弱勢和清寒家庭的學童，可由家長帶孩子去超商、超市等購買餐食，65元補助經費由市府提供。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

因應全國疫情進入高原期，台中市23日至27日全市公立幼兒園、國小、國中、高中停止實體課程，國小以上學生待在家中改採遠距教學，市長盧秀燕在防疫記者會上指出，停課不停學，經統計仍有10459人、約3.35％學生因家庭因素需要將孩子送往學校；她也說，改採遠距教學後弱勢和清寒家庭的學童仍可持安心營養午餐券去超商、超市等購買餐食。

盧秀燕說，台中市從23日至5月27日全市公立幼兒園、國小、國中、高中停止實體課程，國小以上學生待在家中改採遠距教學，但仍有部分家庭可能有需要將孩子送往學校由師長照料，統計今日國小、國中、高中到校人數仍有10459人，佔全體學生數目3.35％。

另，因不用到校，弱勢和清寒家庭的學童可能需要更多照料，台中4月開始將安心營養午餐券費用從50元提高至65元，這周改採遠距教學，中市有2萬多名弱勢和清寒家庭的學童，可由家長帶孩子去超商、超市等購買餐食，65元補助經費由市府提供，讓家長減輕些負擔，待復課後孩子們將恢復在學校吃營養午餐。

盧秀燕也說，有家長擔心改採遠距教學，但家中沒有3C設備，截至去年三級警戒期間，學校一共借出4900台平板和電腦，目前可借用的平板和筆電有1萬9000部，數量足夠，有需要的家長可以跟學校反映，讓孩子在家中線上學習不中斷。

盧秀燕說，因應「停課不停學」，台中市前年建置「線上教學資源專區」，從小一到高三都有相關課程的線上教學素材放在網路上，可提供學生預習、回放、重複學習，課程在網路上可以查詢到，也方便點選，老師授課時可輔佐使用，學生也可以自行使用，在老師替班級進行線上教學的「同步學習」之外，學生也可以自己安排時間持續吸收課堂內容，學習不中斷。

教育局長楊振昇也強調，考量每位教師的家庭狀況不一，面對疫情洪峰，尤其是家中有12歲以下孩子的教師，有教學與照顧孩子雙重壓力，因此學校得視教師的實際狀況，決定讓教師在校或居家遠距教學，以維持教學品質。

但不論教師在校或居家遠距教學，有幾點事項請教師配合，第一，因家長無暇照顧致學生返校，不得拒絕，學校應調度人力照顧學生作息；第二，教師無論在校或居家遠距教學，均應按課表授課，不得影響學生受教權；第三，學校如有重大活動、會議（如畢業典禮、學生疫苗接種等），教師應配合學校要求返校。