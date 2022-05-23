台南市因應新冠肺炎疫情加溫，高中以下學校23日起實施遠距教學1周，首日有家長抱怨為照顧小孩被迫請假在家，學校老師認為準備線上增加工作量，課程進度慢，效果差，台南市長黃偉哲到西門實驗小學視察遠距教學狀況，認為「計畫趕不上變化」是沒辦法的事情。

台南市因疫情加溫，19日宣布高中以下包括公立幼兒園、補習班與課照中心23日暫停時體授課1周。首日就有家長不滿政策朝令夕改，難以適從，抱怨還要請假回家陪伴小孩。

學校老師也抱怨為了準備遠距上課，工作量變大，上課前需先準備電子檔或錄影，點名不到的學生不好聯絡，學生學習效果不好，課程進度不快等問題。

台南市教育局回應，23日起雖改線上課程，仍有3879位學生到校安置，有13個學校維持時體課程。國小1至4年級推出線上公版直播，首日各項教學活動運作正常。

台南市教育局解釋，考量各區域疫情情況不同，給予各校自行評估是否維持實體課程的權利，若學校所在地未受疫情影響，經防疫專責小組決議，可在防疫措施下，維持實體授課。

台南市教育局說明，學生家長若無法在家照顧，學校須提供子女到校學習的基本照顧。台南市各國中小學首日到校安置的學生總計3879人，到校學生比率約3％，有13所國小維持實體授課。

黃偉哲視察學校的遠距教學表示，台南市首日應變措施很好，線上較學除了老師的直播，還附加了小1至小4的公版直播課程。嘆「計畫趕不上變化」，改遠距教學是沒辦法的事情。