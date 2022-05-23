周二將召開股東會的IPC廠艾訊(3088)，公司周一表示疫情、缺料狀況都以滾動式調整。日前法說會，公司發言人黃士青提到，部分料況已經慢慢緩解，若今年下半年產能開出來，讓料況有機會帶領營收再往上走。今年度營收力拚雙位數成長，毛利率力拚回到疫情前的平均35%上下，穩健獲利動能。

外資周一終止4連買超力道，逢高調節、轉賣超78張，周一5日、月季三線後繼無力，收跌0.34%，60元關卡得而復失。

艾訊也強調，服務產線拉到前線，使溝通更便利，今年更接地氣的服務設計團隊，讓客戶更有效率開發產品，打入德國等全球各國各市場。艾訊設立歐洲總部，積極擴展海外設計研發中心(Design Engineering Service)提供專業服務；增設海外服務據點，全球行銷通路深化客戶關係，以及建立全球經銷合作夥伴。

上海逐漸走向解封，公司持續關注解封後的運輸疑慮，航運價格上，現階段大陸封控導致因素也有所鬆動，料況狀況估將略為緩解，第一季毛利率回到33%，已接近去年毛利平均，今年公司毛利目標將持續往上，力拚回到疫情前的平均毛利率35%上下，目標維持好毛利，才能穩住好的獲利水位。展望營收，法人預估維持過去三季水準，今年度營收力拚雙位數成長。

艾訊營運報告書上提到，5G、人工智慧物聯網、邊緣運算等技術將結合垂直應用市場，持續大規模的產業轉型與區域成長，全球將制定更長期的基礎建設規劃，實現在地化供應鏈與服務。公司將持續培植自身技術能量，專注特定垂直應用市場，結合未來無線通訊、人工智慧、物聯網、機器視覺、深度學習、智慧移動平台應用等發展趨勢，建構差異化與創新的核心競爭力。迎接AIoT人工智慧物聯網的新興浪潮，萬物聯網與智慧數據，垂直產業智慧化、自動化的發展將更加興盛快速。集團在相關產品推出之際，將投入更多軟硬體整合能力，協同策略合作夥伴，以加值化服務帶領業務成長，提供更多元化的產品組合。

展望未來，將持續在地化深耕運作，將技術能量移往前線，成立當地技術服務團隊，提供零時差專屬服務；並與KA、DFSI及經銷渠道等夥伴共同合作，逐步奠定全球化品牌與永續經營的基石。公司將持續展開全球布局與在地技術服務，與合作夥伴共創雙贏，增加獲利能力與成長力。