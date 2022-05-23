亞太經濟合作會議（APEC）貿易部長會議21、22日在泰國曼谷舉行，會上，美國、日本等多國代表，在俄羅斯代表發言時離場，以示對俄抗議。對此，大陸外交部發言人汪文斌今（23日）表示，APEC是經濟合作平台，各方應當尊重APEC經濟論壇性質和會議本身職能，聚焦經貿議題，避免引入地緣政治等問題。

汪文斌今主持大陸外交部例行記者會。針對21日至22日舉行的APEC貿易部長會議上，美國、加拿大、新西蘭、日本、澳大利亞代表在俄方代表發言期間離席，以示對俄抗議一事，汪文斌表示，APEC第28屆貿易部長會議，在支持多邊貿易體制，推動亞太自貿區進程，加強互聯互通，發展綠色經濟和數字經濟等領域取得了積極務實成果。

汪文斌指出，APEC是經濟合作平台，APEC貿易部長會議是討論經濟貿易相關議題的場合，各方應當尊重APEC經濟論壇性質和會議本身職能，聚焦經貿議題，避免引入地緣政治等問題。令人遺憾的是，本次貿易部長會議由於個別成員引入政治敏感議題，未能發表部長聯合聲明，這是中方和大多數APEC成員都不願看到的。

汪文斌強調，APEC是亞太地區的重要經濟合作機制，各方應尊重APEC經濟合作論壇的性質和會議本身的職能，聚焦經貿議題，避免引入地緣政治等問題。當前形勢下，團結抗疫和促進經濟復甦是亞太各成員的共同呼聲。中方堅定支持泰國作為今年APEC的東道主，推動APEC各領域合作取得積極進展，願同APEC成員一道，圍繞今年的主題和重點議題，按照既定議程推進合作，推動落實「APEC 2040太子城願景」（大陸稱「2040年布特拉加亞願景」），共同推動構建亞太命運共同體。