台灣疫情持續延燒，確診數居高不下，特技演員「台灣學姐」陳竹音昨(22日)在微博發布影片，批評台灣走向與病毒「共存」的躺平道路，罔顧老人與幼童的生命安全，直指「台灣人根本就沒有選擇權，而是被台灣當局綁架」；反觀大陸的「動態清零」防疫，把人民的生命健康放在第一優先，讓她大讚充滿安全感與信任感。

指揮中心今(23日)公布本土新增6萬6,247個確診案例，單日死亡人數多達40人，雖然是連續第4天確診案例數下降，不過疫情明顯仍處於高原期。對此，旅居對岸的「台灣學姐」陳竹音昨(22日)在微博發布影片批評，對於台灣疫情延燒至今，目前已經造成112萬人確診，並導致1,200人死亡，她指稱台灣的政策跟許多西方國家一樣，走向「與病毒共存」這種躺平的道路，導致人民「只能被政府綁架，根本沒有選擇權」。

陳竹音指稱台灣政府選擇「與病毒共存」，導致人民「根本沒有選擇權」。（圖／取自陳竹音微博）

陳竹音表示，台灣選擇和病毒共存，不管不顧老人與幼童的生命安全，只會用經濟成長來宣揚政績，但經濟成長主要來自於房地產、半導體和股市等，不過是帳面上的數字，「對於台灣的底層的庶民以及一般人民，他們並沒有真正感受到所謂台灣現在是經濟大好這樣子的狀況。」

陳竹音表示大陸全數動員努力「動態清零」，讓她充滿了安全感與信任感。（圖／取自陳竹音微博）

接著陳竹音舉出大陸的防疫措施來比較，為了避免因為老人家人口較多而造成死亡，大陸這邊是幾乎全數動員，做了很多「動態清零」的努力；她認為，儘管清零會造成經濟損失，但大陸當局為了人民的生命安全，願意承受這些經濟損失，讓她感受到大陸的政府「以人為本」，將她與人民的「生命健康」放在第一優先，她強調：「這種安全感，這種信任感，我真的希望可以傳達給台灣的同胞知道」。