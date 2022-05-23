原住民族語認證攸關升學與公職人員考試，出身布農族的縣議員全文才，希望學校強化母語教學，並質疑水里國中布農族語課只上1學期，下學期就沒有了？教育處則表示，水里國中還有閩南族群，所以下學期改學閩南母語。

全文才指出，原住民文化和祭儀，都必須透過母語傳承，還有升高中、大學及原住民族行政特考，都必須取得族語認證中等以上資格，現在的部落小孩可以用族語簡單對話，但是未必能夠通過族語認證，因此，希望學校透過有系統的教導，讓原住民孩子更熟悉族語的運用。

全文才並質疑，水里國中有1／3的學生是布農族人，但是，學校的布農族語教學，卻只上1學期，下學期就沒有了。

教育處長陸正威表示，縣府非常注重母語學習，去年南投縣的學生參加語文競賽，囊括40面獎牌，成果豐碩，其中有一半就是原住民學生締造的佳績，在全國名列前茅。

南投縣原住民族主要包括布農族、泰雅族、賽德克族及邵族等，因為原住民族有許多亞群，不同分支的語言也略有差異。

陸正威指出，今年本土語言列為必修課程，針對原住民族語教學部分，縣府擴充增聘40位原住民族語代課師資，希望原鄉的孩子，都能夠了解長輩的語言，進而肩負傳承族群文化的使命。

至於水里國中，因為學生有布農族人，也有閩南和客家人，因此國三下學期的本土語言課程，改為閩南語，但是有另聘布農族語老師進行直播教學，學生仍可透過線上學習母語。