美國總統拜登今（23日）在日本東京正式宣佈啟動「印太經濟架構」，大陸外交部發言人汪文斌隨後表示，亞太應該成為和平發展的高地，而不是地緣政治的決鬥場，企圖把亞太陣營化、北約化、冷戰化的各種陰謀都不可能得逞。「試圖拿一個什麼框架來孤立中國，最後只會孤立自己。」

拜登今在日本東京正式宣佈啟動「印太經濟架構」，美國、韓國、日本、印度、澳洲、紐西蘭、印尼、泰國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、越南、汶萊13個國家成為初始成員。

大陸外交部長王毅昨（22日）表示，中國同地區國家一樣，樂見有利於加強區域合作的倡議，但反對製造分裂對抗的圖謀。美國「 ＂印太經濟架構」屬於哪一類？首先要劃出一個大大的問號，看透其背後隱藏的圖謀。

汪文斌今表示，正如王毅所指出的那樣，中方同地區國家一樣，樂見有利於加強區域合作的倡議，但反對製造分裂對抗的圖謀。中方認為無論什麼名目的區域合作架構，都應該推進自由貿易，不應該搞變相的保護主義，應該有助於世界經濟復甦，不應該破壞產業鏈穩定，應該促進開放合作，不應該製造地緣對抗。

汪文斌指出，美國是不是在把經濟問題政治化、武器化、意識形態化，用經濟手段脅迫地區國家在中美之間選邊站隊，美方欠地區國家一個說法。人為製造經濟脫鉤、技術封鎖、產業斷鏈，加劇供應鏈危機，只會給世界帶來嚴重後果，美國也不能例外。