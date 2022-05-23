迎接端午節，韓國連鎖炸雞品牌bb.q CHICKEN於31日推出期間限定「端午好食雞」套餐與姓名對對碰活動，消費全雞即可免費喝韓國進口飲料；此外，品牌將於26日插旗高雄左營區，為歡慶開幕推出三重優惠，24、25日試營運享9折優惠、享聚卡APP會員贈「炸年糕」兌換券、26日開幕日起，來店外帶全雞餐點，還可獲得電影《犯罪都市2》電影折價券，贈完為止。

歡慶端午節連續假期，bb.q CHICKEN於31日推「端午好食雞」套餐，不只有經典「半半炸雞」，還有「公辰老奶奶魷魚」期間限定的「韓式醬燒風味」口味以及黃金炸物與氣泡飲料，優惠價985元；另推出姓名對對碰活動，本人持證件到店「內用」或「外帶自取」端午好食雞套餐，姓名對中「端、午、節」任一同音同字加贈韓國氣泡飲料活動，活動只到6月19日。

bb.q CHICKEN也證實26日將於高雄展首間「高雄民裕店」，開幕初期為提供高品質的餐點與服務，將以外帶服務為主，並於開幕期間祭出三重優惠，第一重為24、25日試營運享外帶自取9 折優惠；第二重是6月17日前成為享聚卡會員，還可獲得「炸年糕」兌換券，限高雄民裕店使用；第三重，26日開幕日起來店內用或外帶「全雞」餐點，即可獲得由韓國人氣大叔馬東石主演的電影《犯罪都市2》電影100元折價券，每份全雞餐點，限贈一張，數量有限。