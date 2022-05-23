台灣賽車教父廖老大因跑贏大陸抖音網紅杰尼龜而成為紅人，連他的20歲正妹女兒廖芸都受矚目；廖老大3月曾爆料女兒單身，想不到近日她交了在超商工作的男友，讓全家跑去偷看，廖老大更氣到想打斷男方的腿！

廖老大在5月上旬的直播影片中，從兒子口中得知廖芸交在超商上班的男友，第一時間他怒氣沖沖，認為年紀還輕談什麼戀愛？但又太想知道男方的真面目，所以先壓住情緒，一家四口開著2台保時捷到超商認人。

廖老大回想當時的情況，因為情緒還是很不爽，看到女兒男友的第一眼先用瞪的，「他看我在看，也頭低低。」事後，廖老大坦言很想揍女兒男友：「敢睡我女兒？腿給你打斷！」

不過廖老大講完後，想想自己以前也是這樣：「我年輕的時候也是睡很多人家女人，想想就算了！」更將心比心地說，以前丈人願意把女兒嫁給他，這種心情轉念一下，只要男方有好好對待女兒就好，他會那麼激動也是出自於擔心寶貝女兒會受傷。

廖芸是白富美，優質的條件引起大批網友搶當女婿，而廖老大19日也開出未來女婿的條件：「以後有人要來娶廖芸的，我第一句就問：有負債嗎？」因為他認為如果欠債，還不努力工作把錢還掉，那這個人可能沒什麼未來，更氣到大罵：「有多遠滾多遠，還想要娶我女兒。」