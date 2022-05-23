肯德基今（23）日宣布推出全新甜點品項『K-Dessert頂級甜選』，表示肯德基將加入甜點領域，從此為甜點啟發新定義，並以手工163層葡式撻殼技術優勢，挑戰更多可能，發展出從用料到口感不同於蛋撻的新式甜點撻，創新開展出全新產品線，希望滿足廣大的甜點愛好者。

肯德基新路線甜點「K-Dessert頂級甜選」，首發產品為期間限定的「莓果奶酥撻」，肯德基標榜由內而外使用上乘用料，打造兼具味覺與視覺的精緻享受，並於5月24日起於全台178間肯德基門市限定販售。

炸雞連鎖肯德基被網友激推一致認同「肯德基是被炸雞耽誤的蛋撻店」，對此，肯德基上周（5/18）釋出訊息並發布採訪通知表示：「從此之後不再只是被蛋撻耽誤」，並於今（5/23）日將舉辦說明會。

肯德基18日拋出將與蛋撻「劃清界線」的震撼彈，，並且預告在5月23日發表重大聲明，掀起討論。對此不少網友表示「沒了蛋撻的肯德基我就不吃了啦！」。近日，肯德基門市並湧入購買蛋撻的顧客。對此，有肯德基員工透露，「肯德基蛋撻沒有停賣！沒有停賣！」

員工並表示，「這次公司這樣的操作就是很明顯在跟大眾玩文字遊戲，蛋撻根本就沒有不賣，只不過是要換成另外一種形式販售」

有網友發現，在外送平台Foodpanda上，看到「肯德基蛋塔點心專賣店（台北台大店）」，認為肯德基可能是要另外成立蛋撻專賣店。

對此，foodpanda則表示，「肯德基蛋塔專賣店已經在foodpanda上架約2個月，對於5月23日的蛋塔劃分界線計畫，foodpanda也和所有網友一樣引頸期盼。」而肯德基則發聲明，「謝謝大家對肯德基的關愛，此次為肯德基年度重大說明，與外送平台現有銷售內容無相關性，詳細內容將於5月23日『肯德基品牌說明會』中佈達。」