車燈廠大億（1521）近年來持續布局機車車燈市場，除了現有客戶山葉機車之外，今年更獲得電動機車大廠Gogoro的LED頭燈訂單，順利切入Gogoro SuperSport電動機車供應鏈。大億指出，透過技術團隊的努力，成功協助Gogoro將原本Class-C等級的LED頭燈，升級為照明效果更優異的Class-D等級的LED頭燈，是目前機車頭燈中最高等級的照明技術，相較先前的LED頭燈，大幅提升其照射角度與亮度，提供夜間騎乘時更清晰的照明效果，也協助客戶提升國內機車使用者體驗。大億表示，後續將會持續耕耘新客戶，將技術延伸至其他的機車車款。

大億指出，公司長期深耕國內汽車OEM車燈市場，目前國內汽車OEM車燈市占率達8成，國內主要客戶包括國瑞汽車（豐田）、中華、裕隆、本田等汽車製造大廠。近年來，大億在台灣除了耕耘汽車市場之外，更積極布局機車市場，擴大業績成長動能，後續可望透過優越的汽車車燈照明技術，擴展至國內機車車燈市場，提升市占率。

外銷方面，大億在大股東、日系車燈大廠小糸（KOITO）的支持下，除了車燈外銷日本馬自達（Mazda）、鈴木（Suzuki）汽車之外，近年來更成功拓展北美Stellantis（原飛雅特克萊斯勒）市場，成為其重要供應商之一，目前內外銷的營收比重各半。

大億進一步表示，近年來外銷市場的成長動力，主要來自於Stellantis的小燈及霧燈產品訂單挹注，今年更將再新增數款新車型的訂單，推動下半年的業績成長。大億強調，外銷訂單仍是帶動後續營運成長的重要來源，相信效果很快會顯現出來。