（4月工業生產指數。圖／經濟部提供）

經濟部23日公布4月工業生產指數來到132.70，為歷年同月新高，年增7.33％，連續27個月正成長，而製造業生產指數135.19，同為歷年同月新高，年增7.50％，連續第 27個月正成長。統計處表示，主因新興科技應用持續拓展，加上半導體業者擴增產能，帶動半導體生產續居高檔。

在資訊電子產業方面，電子零組件業年增17.81％，為推升製造業生產 成長之主要貢獻，其中積體電路業在高效能運算、物聯網、車用電子 等相關晶片需求續強，加上半導體業者擴增產能下年增27.65％；電腦電子產品及光學製品業年增5.48％，主因雲端資料服務需求強勁，加上 供應鏈缺料問題逐步緩解所致。

傳統產業中，因下游防疫產品需求減緩，以及部分廠商進行產線擴建或設備檢修制約產出，加以中國大陸實施動態清零措施影響需求，致 化學原材料業年減5.18％、基本金屬業年減7.12％；機械設備業年減 0.97％，主因受原物料與運費成本升高、缺櫃塞港、中國大陸防疫封控 等因素影響接單，惟半導體產業擴廠及自動化設備需求仍強，抵銷部 分減幅;汽車及其零件業亦年減1.26％，主因晶片短缺、汰舊換新減徵 貨物稅條件提高，致小型轎車、客貨兩用車減產，惟電動小型車需求 熱絡，以及汽車零件外銷接單暢旺，抵銷部分減幅。

展望未來，統計處指出，受惠新興科技應用與企業數位轉型持續推展，以及高效能 運算、物聯網、車用電子等晶片需求續呈強勁，加上國內半導體業者 產能擴增，均有助於推升我國製造業生產成長動能，惟近期俄烏戰事 導致原物料價格續居高檔，全球通膨壓力升溫，加上中國大陸防疫封 控加劇全球供應鏈失衡狀況，增添景氣下行風險，恐制約全球經濟成長力道，進而影響我國生產面的表現，需密切關注後續發展並妥為因應。