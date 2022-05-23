（台北晶華酒店推出「美食小管家」貼圖，標榜天天提醒粉絲吃好、吃飽、吃健康。圖／台北晶華酒店提供）

（台北晶華酒店推出「美食小管家」貼圖，標榜天天提醒粉絲吃好、吃飽、吃健康。圖／台北晶華酒店提供）

為深耕美食外帶外送平台並透過數位溝通拉近與消費者之間的距離，台北晶華酒店今（23）日宣布於LINE通訊平台上推出「晶華美食小管家」貼圖供粉絲們下載，戴著晶華門僮專屬白圓帽的美食小管家，晶華希望透過可愛俏皮的表情與動作，時時提醒晶華的粉絲們要記得吃飯，享用美食要兼顧吃好、吃飽、吃健康。6月30日前下載貼圖，可獲贈「晶華美食到你家」美食購物金100元。

新冠疫情改變了人們的生活，減少實體接觸的同時也加快了數位化的升級，根據市場調查研究公司尼爾森2021年針對LINE用戶使用行為所做的調查顯示，98％的用戶在第三級警戒期間有增加自己的數位使用行為，其中對於官方帳號的使用比例達到83％。晶華酒店[email protected]帳號的粉絲人數與互動率過去兩年也持續升高，此次便鎖定LINE使用者最為熟悉的貼圖服務，製作專屬的晶華貼圖，期望融入粉絲的社交圈，時時刻刻服務粉絲與粉絲的親友們。

「晶華美食小管家」貼圖一組共有16張，張張都是以戴著晶華門僮小白圓帽的管家為主角，從日常的Hello、OK、Thank You…等問候語到記得吃午餐、晚餐、下午茶的提醒都有，圖中還會出現晶華招牌的冠軍牛肉麵、一天熱賣3,000份的燴炒飯、以及牛排與龍蝦…等人氣美食，不僅實用而且令人莞爾，消費者可前往LINE貼圖小舖搜尋「晶華美食小管家」下載需要50點（33元），但消費者僅需於台北晶華酒店[email protected]帳號回傳任何一張小管家貼圖，均可獲贈「晶華美食到你家」100元美食金，6月30日前消費滿500元可以抵用（每個帳號可折抵一次）。