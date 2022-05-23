GU「每晚睡香香睡衣」將可愛的噗咻噗咻圖案藏在上衣的翻摺中，褲子則加入包裹腹部的設計。（GU提供）

服飾品牌GU希冀在baby系列打造出適合寶貝們實穿又時尚的日常服，近期與日本東京電視台嬰幼兒教育節目《希納噗咻シナぷしゅ》合作，雙方以「激發孩子們的感知發展」為核心精神，推出能讓寶寶們探索世界的聯名系列。許多家長表示，孩子在穿著這系列服飾時，不僅不再抗拒穿衣服，還喜歡自己練習扣釦子或是主動穿上成套服裝，讓爸爸媽媽們安心輕鬆許多。

此次推出的聯名系列以「吃、玩、睡」為主題，將這三個在嬰幼兒生活中最重要的場景作為主題發想，並以《希納噗咻シナぷしゅ》角色「噗咻噗咻」作為主要設計，同時加入能夠促進嬰幼兒感知發育的裝飾細節，不僅可以幫助孩子們的成長，也創造父母與孩子間有更多趣味互動時光。

繼去年聯名系列推出後的消費者熱烈好評，此次除了推出成人款及嬰幼兒款T恤，讓父母可以與家中寶貝一同享受《希納噗咻シナぷしゅ》親子裝穿搭樂趣，更首度推出讓寶貝能安心入睡的「嬰幼兒家居服組」。嬰幼兒服裝提供80cm、90cm、100cm共3種尺寸，成人款則是男女通穿的寬鬆舒適版型，讓爸爸媽媽都可以與寶貝們一同享受時尚穿搭樂趣，單品售價590元起，27日於指定店舖及網路商店正式販售。