疫情持續延燒，基隆市今年已累計44人病逝，確診死亡率超過千分之一，高於多數縣市。市長林右昌今日分析5大原因，包括疫情發展早晚、城鄉差距、高齡化人口比例、高齡者慢性病比例及區域醫療資源；他認為，北台灣疫情發展早，等疫情結束，各縣市致死率基本上會趨近於平均數。

中央流行疫情指揮中心公布，基隆今日新增1例死亡確診個案，死亡人數累計44人。林右昌指出，統計至昨天有43例，其中70歲以上有30人，占70％，以及1名最年幼2歲男童；另有56％死者未曾施打疫苗，多數有嚴重慢性疾病，最多是慢性腎病須洗腎、慢性肺病、心血管疾病、肝病和糖尿病。

林右昌說，去年疫情有29例死亡個案，多數是機構住民，今年機構住民只有7人，和去年狀況不同；他提及，基隆的致死率會在排在全國各縣市前面，主要有5個因素，首先是疫情發展的程度和階段，其次是城鄉差距，另與城市高齡化人口比例有直接關係，以及高齡人口中患有慢性病比例，最後是區域醫療資源。

林右昌表示，中央將這波疫情死亡率設定在千分之一，先前中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中曾說，希望能壓在千分之一以下，而目前基隆死亡率會趨近於千分之一，主要是疫情走得比較前面，所以大家看到的死亡個案數字也在前面。此外，雙北和基隆有很大差異在於醫療資源，因此，本市死亡率通常會比雙北高。

林右昌說明，疫情發展至今，已有幾個縣市的死亡率比基隆高，疫情還在發展中，他認為，單比較數字會有點不公平，因涉及地方人口結構、醫療資源等，現在有許多農業縣市確診案例增加，中重症比例也往上升，等全台疫情走完，致死率基本上會趨近於平均數。